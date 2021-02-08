Крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкогольные напитки, крепость которых превышает 15 процентов. Подобное предложение есть в письме на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

По словам Хамзаева, спиртные напитки в магазине занимают значительную площадь. Это, по мнению члена ОП, служит рекламой алкоголя и для взрослых, и для детей.

В связи с этим Хамзаев предложил оставить в продуктовых магазинах алкогольную продукцию, крепость которой не превышает 15 градусов. Остальной алкоголь следует продавать только в специальных торговых точках, передает текст обращения RT.

Ранее Султан Хамзаев предложил в десять раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкоголя.

Читайте также: Специалисты Роскачества составили прогнозы по продаже вина в 2021 году