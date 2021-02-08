Актрису Екатерину Жемчужную выписали из больницы после коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Актриса Екатерина Жемчужная вылечилась от коронавируса и была выписана из больницы. Об этом она самостоятельно рассказала в понедельник, 8 февраля.

Вместе с актрисой из медучреждения был выписан также ее супруг Георгий, сообщает РИА Новости.

— Да, выписали, мы дома, — сказала Екатерина Жемчужная, отметив, что они с мужем чувствуют себя неплохо.

Ранее стало известно о госпитализации актрисы Екатерины Жемчужной с диагнозом COVID-19. Ей проводили лечение с помощью капельниц, благодаря чему состояние артистки улучшилось.

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