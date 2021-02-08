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Стало известно о состоянии пострадавшего при сходе снега с крыши здания на Алтае
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Стало известно о состоянии пострадавшего при сходе снега с крыши здания на Алтае

Виктория Родимкина

Происшествия

Пострадавший при сходе снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения в понедельник, 8 февраля.

— Состояние пациента, которого доставили Центральную городскую больницу Заринска, врачи оценивают как тяжелое, он находится в реанимации в сознании, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что пострадавшего осмотрели специалисты, он получает медицинскую помощь в полном объеме.

Ранее стало известно, что с крыши зернохранилища в селе Смазнево Заринского района Алтайского края сошла снежная масса, накрыв восемь человек. Четверо из них погибли, один серьезно пострадал. Остальные отказались от госпитализации.

В региональном минздраве сообщили, что на место случившегося были вызваны три бригады скорой помощи, к вылету был готов вертолет санитарной авиации.

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