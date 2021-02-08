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Власти Москвы: Соблюдение COVID-требований позволит оперативно снимать ограничения в столице
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы: Соблюдение COVID-требований позволит оперативно снимать ограничения в столице

Юлия Ямпольская

Город

Соблюдение всех эпидемических требований по коронавирусу позволяет снимать часть ограничений в столице. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что масочный режим и социальное дистанцирование положительно влияют на снижение числа заболевших.

— Это позволяет нам оперативно снимать те ограничения, которые есть, — сообщил Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее заммэра заявил, что выручка в столичных ресторанах выросла на 10 процентов после отмены ограничений на работу в ночной время.

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