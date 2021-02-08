Тело как у спортсменки: муж Маши Распутиной раскрыл секрет ее идеальной фигуры

Фото: instagram.com/masharasputina_official

На днях 56-летняя российская певица Маша Распутина выложила в своем Instagram короткое видео, на котором продемонстрировала свою спортивную фигуру. Супруг звезды Виктор Захаровраскрыл секреты ее идеальной формы. По его словам, знаменитость не отказывает себе в гастрономических изысках, но даже после обильной трапезы и тяжелого рабочего дня не ложится спать без посещения спортзала.

— Главный залог успеха — это спорт. Она ежедневно проводит время в зале, выполняя кардиотренировки, силовые упражнения. При этом Маша не отказывает себе в блюдах, которые ей нравятся, даже если они калорийные, — рассказал он в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Еще одна формула успеха звезды по поддержанию тела в тонусе — это, по словам Захарова, соблюдение питьевого режима.

— Она пьет много воды, что тоже, уверен, ей помогает сохранять стройность. Кроме того, она подходит к режиму питания очень грамотно. То есть принимает пищу по графику: строго завтрак, обед, полдник и так далее. Не переедает на ночь, — сказал Захаров.

Супруг Распутиной заметил, что певица привыкла к такому активному образу жизни, что своим азартом и любовью к спорту заряжает и его самого.

Ранее 56-летняя певица Маша Распутина выложила на своей странице в Instagram ролик, где она предстала перед фанатами в мини-бикини и пляжных украшениях. На кадрах звезда продемонстрировала свой пресс и упругое тело, чем поразила поклонников.

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