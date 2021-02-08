Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тело как у спортсменки: муж Маши Распутиной раскрыл секрет ее идеальной фигуры
Фото: instagram.com/masharasputina_official

Тело как у спортсменки: муж Маши Распутиной раскрыл секрет ее идеальной фигуры

Рафаэль Залян

Звезды

На днях 56-летняя российская певица Маша Распутина выложила в своем Instagram короткое видео, на котором продемонстрировала свою спортивную фигуру. Супруг звезды Виктор Захаровраскрыл секреты ее идеальной формы. По его словам, знаменитость не отказывает себе в гастрономических изысках, но даже после обильной трапезы и тяжелого рабочего дня не ложится спать без посещения спортзала.

— Главный залог успеха — это спорт. Она ежедневно проводит время в зале, выполняя кардиотренировки, силовые упражнения. При этом Маша не отказывает себе в блюдах, которые ей нравятся, даже если они калорийные, — рассказал он в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Еще одна формула успеха звезды по поддержанию тела в тонусе — это, по словам Захарова, соблюдение питьевого режима.

— Она пьет много воды, что тоже, уверен, ей помогает сохранять стройность. Кроме того, она подходит к режиму питания очень грамотно. То есть принимает пищу по графику: строго завтрак, обед, полдник и так далее. Не переедает на ночь, — сказал Захаров.

Супруг Распутиной заметил, что певица привыкла к такому активному образу жизни, что своим азартом и любовью к спорту заряжает и его самого.

Ранее 56-летняя певица Маша Распутина выложила на своей странице в Instagram ролик, где она предстала перед фанатами в мини-бикини и пляжных украшениях. На кадрах звезда продемонстрировала свой пресс и упругое тело, чем поразила поклонников.

Читайте также: Пасынок Маши Распутиной признался, что у него 27 детей от разных женщин

Спортпевицаидеальная фигура
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Все мнения
О проекте