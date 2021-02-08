МИД Польши объявил российского дипломата персоной нон грата

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Польша объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Российской Федерации в Познани. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

Отмечается, что эта мера принята в ответ на высылку польского дипломата из России, сообщает РИА Новости.

Напомним, 5 февраля МИД России сообщил, что персонами нон грата объявляют шведского, польского и немецкого дипломатов, которые принимали участие в незаконных акциях в столице РФ и Санкт-Петербурге 23 января. Дипломаты Швеции, Польши и Германии были вызваны в дипведомство, где им был объявлен протест. Российский МИД назвал высылку европейских дипломатов вынужденной мерой.

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