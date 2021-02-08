Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Возможность оформить разрешения Роскомнадзора появилась на портале госуслуг
Фото: twitter.com/no_sro_ki

Возможность оформить разрешения Роскомнадзора появилась на портале госуслуг

Кирилл Николаев

Общество

На портале госуслуг стала доступна возможность оформить разрешения Роскомнадзора, Росавиации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Отмечается, что на портале госуслуг теперь доступны такие функции, как учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов, регистрация средств массовой информации, а также выдача лицензий и других разрешительных документов на экспорт и импорт отдельных видов товаров. По указанным услугам в год поступает свыше 35 тысяч обращений.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ совместно с Минздравом России запустят в первом квартале 2021 года мобильное приложение для записи к врачу. Новое приложение является компонентом Единого портала госуслуг и будет функционировать в рамках суперсервиса «Мое здоровье».

Читайте также: В Минцифры предложили вывести геолокацию телефона из-под тайны связи

Роскомнадзорпортал «Госуслуги»Минцифры
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Все мнения
О проекте