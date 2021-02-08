Возможность оформить разрешения Роскомнадзора появилась на портале госуслуг

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На портале госуслуг стала доступна возможность оформить разрешения Роскомнадзора, Росавиации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Отмечается, что на портале госуслуг теперь доступны такие функции, как учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов, регистрация средств массовой информации, а также выдача лицензий и других разрешительных документов на экспорт и импорт отдельных видов товаров. По указанным услугам в год поступает свыше 35 тысяч обращений.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ совместно с Минздравом России запустят в первом квартале 2021 года мобильное приложение для записи к врачу. Новое приложение является компонентом Единого портала госуслуг и будет функционировать в рамках суперсервиса «Мое здоровье».

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