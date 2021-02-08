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РЖД отправили в Белоруссию первый пассажирский поезд после долгого перерыва
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

РЖД отправили в Белоруссию первый пассажирский поезд после долгого перерыва

Кирилл Николаев

Транспорт

Российские железные дороги (РЖД) отправили из Москвы в Минск первый пассажирский поезд после долгого перерыва из-за коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что состав отправился с Белорусского вокзала столицы 8 февраля в 19:53 по московскому времени. Поезд прибудет в Минск в 04:41 следующего дня. Первый поезд из Минска в Москву отправится в понедельник в 22:13 и прибудет в столицу в 08:13.

Ранее стало известно, что Россия с 8 февраля восстановит железнодорожное сообщение с Белоруссией. РЖД открыли продажу билетов в Минск.

Читайте также: В РЖД рассказали о дезинфекции поездов сообщения с Белоруссией

БелоруссияпоездРоссия
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