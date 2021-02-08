Следком рассказал о ходе расследования отравления газом в Щелкове

Фото: mosobl.sledcom.ru/ГСУ СК России По Московской Области

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате отравления газом в подмосковном Щелкове проведен ряд мероприятий. Об этом в понедельник, 8 февраля, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Как уточнила представитель ведомства, следователи совместно с сотрудником газовой службы осмотрели места происшествия. По результатам осмотра были изъяты газовая колонка, вентиляционная труба, вентиляционная решетка и другие предметы.

Сотрудников газовой службы и управляющей компании допрашивают, назначены три судебно-медицинские экспертизы. Также следователи намерены назначить строительно-техническую экспертизу и запросить документы на газификацию квартиры.

К настоящему времени уже известно, что в квартире проводилась перепланировка, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее стало известно, что в подмосковном Щелкове из-за отравления газом погибли двое взрослых и один ребенок. Еще один человек был госпитализирован. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что необходимо принять меры, чтобы исключить случаи утечек газа в жилых домах на территории региона.

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