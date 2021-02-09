Названы регионы с самой грязной питьевой водой

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Свердловская область заняла первое место среди российских регионов по числу случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения питьевой воды. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012-2020 годы, опубликованном во вторник, 9 февраля.

Ведомство отмечает, что несмотря на высокий уровень загрязненности питьевой воды, экологическая реабилитация водных объектов Свердловской области в последние годы не проводилась.

В числе субъектов РФ с наиболее загрязненной питьевой водой аудиторы также назвали Архангельскую, Владимирскую, Ленинградскую и Новгородскую области. В десятку регионов с наибольшим количеством проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в различные годы также входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области.

В целом Роспотребнадзор отмечает в России рост доли проб воды из водоемов I категории (питьевого и хозяйственно-бытового водопользования), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Показатель увеличился с 21,9 процента в 2012 году до 30,1 процента в 2020 году, сообщает агентство «Прайм».

Ранее генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар рассказал, что некачественная питьевая вода может привести не только к кишечным инфекциям, но и к другим серьезным заболеваниям. При этом эксперт отметил, что водопроводная вода во многих российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, по качеству намного лучше, чем в большинстве стран.

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