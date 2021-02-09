Биолог рассказала, какая погода способна убить коронавирус

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Морозная и солнечная погода зимой, а также жаркая и солнечная летом способна снизить скорость распространения коронавируса. Такое предположение сделала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, ограничительные меры на фоне COVID-19 можно было бы вводить точечно — в соответствии с метеоусловиями. Гипотеза биолога строится на основе опубликованной в журнале Physics of Fluids научной модели распространения инфекции в трех городах мира.

Анча Баранова отметила, что, согласно данным этой работы, в любом городе с циклической сменой погоды у COVID-19 будет два пика за год.

— Слабостью моделирования было то, что ученые не проверили очень холодные температуры. Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас «мороз и солнце; день чудесный», то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить, — пояснила специалист.

Она уточнила, что самой благоприятной для распространения вируса погодой являются переходы через ноль, слякоть. Биолог добавила, что с помощью прогноза погоды люди смогут предсказывать скачки распространения инфекции, передает РИА Новости.

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