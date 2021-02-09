Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач назвал срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Врач назвал срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу

Татьяна Плотникова

Общество

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у россиян активно формируется, данный процесс может завершиться уже к концу лета — началу осени. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Врач пояснил, что коллективный иммунитет предполагает наличие антител к коронавирусу у 60 процентов взрослого населения. В текущем году больший вклад в формирование коллективного иммунитета внесут люди, переболевшие COVID-19, а в 2022 году — прошедшие вакцинацию, подчеркнул Тимаков.

Медик также отметил, что в Москве 50 жителей уже имеют иммунитет к коронавирусу, соответственно привить осталось десять процентов. Однако Тимаков прогнозирует, что к осени вакцинацию пройдет гораздо большее число людей.

— Мы видим, что идет стабилизация процесса и снижение роста заболеваемости, это говорит о том, что коллективный иммунитет все-таки уже формируется... Надеюсь, что послабление масочного режима будет уже к лету, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее Евгений Тимаков оценил целесообразность вакцинации детей от коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Роспотребнадзоре заявили, что отменить ношение масок могут уже в этом году

вакцинацияиммунитетмнение врача
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Все мнения
О проекте