Врач назвал срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у россиян активно формируется, данный процесс может завершиться уже к концу лета — началу осени. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Врач пояснил, что коллективный иммунитет предполагает наличие антител к коронавирусу у 60 процентов взрослого населения. В текущем году больший вклад в формирование коллективного иммунитета внесут люди, переболевшие COVID-19, а в 2022 году — прошедшие вакцинацию, подчеркнул Тимаков.

Медик также отметил, что в Москве 50 жителей уже имеют иммунитет к коронавирусу, соответственно привить осталось десять процентов. Однако Тимаков прогнозирует, что к осени вакцинацию пройдет гораздо большее число людей.

— Мы видим, что идет стабилизация процесса и снижение роста заболеваемости, это говорит о том, что коллективный иммунитет все-таки уже формируется... Надеюсь, что послабление масочного режима будет уже к лету, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее Евгений Тимаков оценил целесообразность вакцинации детей от коронавирусной инфекции.

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