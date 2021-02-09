Инфекционист объяснил, нужна ли прививка от COVID-19 детям

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вакцинация детей от коронавирусной инфекции не является первоочередной задачей в настоящее время. Такое мнение выразил инфекционист Евгений Тимаков во вторник, 9 февраля.

Медик пояснил, что поскольку дети переносят COVID-19 менее тяжело, чем взрослые, нет экстренной необходимости делать им прививку от коронавируса сейчас.

Тимаков также напомнил, что пока не начались испытания вакцин от коронавируса с участием маленьких пациентов, сделать прививку ребенку нельзя, сообщает РИА Новости.

Ранее Евгений Тимаков рассказал о течении повторного заболевания коронавирусом.

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