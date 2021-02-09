Бизнес-площадка для малых инновационных компаний появится в Зеленограде

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Зеленограде создадут бизнес-площадку для размещения малых технологических компаний, которые работают в сфере информационных технологий, электроники. Также площадка будет доступна для тех, кто производит не имеющие аналогов в стране инновационные продукты. Об этом сообщил Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Комплекс должен помочь бизнесу реализовать научные разработки и обеспечить оптимальные условия для их развития.

Бизнес-площадка будет включать три производственных корпуса в три этажа, а также три двухэтажных здания, предусмотренных под лаборатории. Общая площадь помещений составит более 22 тысяч квадратных метров. Сам комплекс займет территорию в 2,7 гектара.

Строительство корпусов уже началось. Его планируют закончить в третьем квартале 2021 года.

— Рассчитываем разместить здесь около 10 масштабных инновационных проектов, в рамках которых будет создано порядка 700 новых рабочих мест. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется во втором полугодии 2021 года, — сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он отметил, что заявки на размещение уже принимаются. По словам Алексея Фурсина, приоритет будет отдаваться создателям уникальных высокотехнологичных продуктов, которые не имеют аналогов в стране.

Производители таких продуктов получат комплексную поддержку правительства Москвы и смогут реализовывать совместные проекты с другими участниками инновационного территориального кластера «Зеленоград», заверил руководитель департамента.

Новая бизнес-площадка войдет в состав уже частично построенного АО «Специализированная территория для размещения объектов малого предпринимательства — Зеленоград», где уже работают 18 инновационных компаний, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

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