Здание 1917 года на Воронцовской улице капитально отремонтируют

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Воронцовская улица Карта всех событий

В марте стартует капитальный ремонт трехэтажного дома на Воронцовской улице, построенного в 1917 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта.

Уточняется, что на данный момент завершается подготовительный этап.

Изначально постройка была жилой, однако со временем стала использоваться для размещения разного рода учреждений. Как отметили в департаменте, столь долгий срок эксплуатации отразился на состоянии конструктивных элементов и инженерных систем постройки.

Капитальный ремонт предусматривает обновление перекрытий здания и его фасада, который дополнительно будет обработан от плесени и грибка, а гидрофобизация защитит его от осадков и морозов. Также строители укрепят кирпичную кладку фундамента и его основания.

Помимо этого, будет обновлена и утеплена кровля здания, заменены внутренние инженерные системы. В помещении будут установлены системы охранной и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

В здании будут заменены двери и оконные блоки, а также обновят покрытия пола. Благоустройство коснется и прилегающей к постройке территории. Здесь обновят асфальтовое покрытие, разобьют клумбы и установят скамейки, урны и светильники.

Планируется, что работы будут завершены летом 2022 года. В обновленном здании расположится служба уполномоченного по правам ребенка при президенте России, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

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