Здание 1917 года на Воронцовской улице капитально отремонтируют
В марте стартует капитальный ремонт трехэтажного дома на Воронцовской улице, построенного в 1917 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта.
Уточняется, что на данный момент завершается подготовительный этап.
Изначально постройка была жилой, однако со временем стала использоваться для размещения разного рода учреждений. Как отметили в департаменте, столь долгий срок эксплуатации отразился на состоянии конструктивных элементов и инженерных систем постройки.
Капитальный ремонт предусматривает обновление перекрытий здания и его фасада, который дополнительно будет обработан от плесени и грибка, а гидрофобизация защитит его от осадков и морозов. Также строители укрепят кирпичную кладку фундамента и его основания.
Помимо этого, будет обновлена и утеплена кровля здания, заменены внутренние инженерные системы. В помещении будут установлены системы охранной и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.
В здании будут заменены двери и оконные блоки, а также обновят покрытия пола. Благоустройство коснется и прилегающей к постройке территории. Здесь обновят асфальтовое покрытие, разобьют клумбы и установят скамейки, урны и светильники.
Планируется, что работы будут завершены летом 2022 года. В обновленном здании расположится служба уполномоченного по правам ребенка при президенте России, уточняет официальный сайт мэра Москвы.
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