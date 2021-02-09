Новый спортивный оздоровительный центр появится в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ярославская улица, вл12 Карта всех событий

Новый спортивный оздоровительный центр имени Мягкова общей площадью около 19 тысяч квадратных метров появится на улице Ярославской. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора во вторник, 9 февраля.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря градостроительно-земельной комиссии Анастасии Пятовой, комплекс будет построен по адресу улица Ярославская, владение 12, где сейчас находятся некапитальные спортивные объекты, которые будут демонтированы.

Уточняется, что проект предусматривает строительство центра, а также площадок для баскетбола, мини-футбола, воркаута, тенниса и других, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Здание 1917 года на Воронцовской улице капитально отремонтируют