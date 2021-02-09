Новый спортивный оздоровительный центр появится в Москве
Новый спортивный оздоровительный центр имени Мягкова общей площадью около 19 тысяч квадратных метров появится на улице Ярославской. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора во вторник, 9 февраля.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря градостроительно-земельной комиссии Анастасии Пятовой, комплекс будет построен по адресу улица Ярославская, владение 12, где сейчас находятся некапитальные спортивные объекты, которые будут демонтированы.
Уточняется, что проект предусматривает строительство центра, а также площадок для баскетбола, мини-футбола, воркаута, тенниса и других, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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