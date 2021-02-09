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СМИ: Наталья Подольская заболела COVID-19
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

СМИ: Наталья Подольская заболела COVID-19

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Наталья Подольская заболела коронавирусом. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что недомогание исполнительница почувствовала в начале февраля. Супруга Владимира Преснякова — младшего соблюдала все ограничения по COVID-19, поскольку у нее на грудном вскармливании находится младший сын Ваня.

По данным СМИ, у старшего ребенка знаменитостей Артемия отрицательный тест на коронавирус.

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