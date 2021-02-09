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Выставка в честь 200-летия со дня рождения Фета пройдет в столице
Фото: «Афанасий Фет», Илья Репин, 1882 год, Государственная Третьяковская галерея

Выставка в честь 200-летия со дня рождения Фета пройдет в столице

Анастасия Колоскова

Культура

Выставка «Быть Фетом», посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося поэта, откроется в Доме Остроухова в Трубниковском переулке 4 марта. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени Даля.

Уточняется, что в одном из залов музея можно будет увидеть визуализированные стихи Афанасия Фета, которые будут представлены в виде звуковых, зрительных и световых метафор.

Во втором зале будут представлены экспонаты, рассказывающие о жизни поэта. Третий зал музея будет посвящен взглядам современников на творчество Фета, отзывам на его поэзию, откликам и пародиям.

— На выставке представлены многочисленные оригинальные архивные материалы, часть из которых экспонируется впервые: фотографии, письма, иллюстрации, рукописи из собраний ГМИРЛИ имени В. И. Даля и других крупнейших музеев, библиотек и архивов России, — цитирует сообщение музея РИА Новости.

Ранее сообщалось, что столичный Главархив представит фотографии крупнейших ученых прошлого века.

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