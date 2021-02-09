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Около 170 новых сервисов появится на госуслугах в этом году
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Около 170 новых сервисов появится на госуслугах в этом году

Виктория Родимкина

Общество

Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году в дополнение к уже запущенным сервисам. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время брифинга, посвященного старту нового конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» во вторник, 9 февраля.

По его словам, на данный момент портал располагает 400 сервисами, в этом году будут введены дополнительные.

— И, конечно, о них о всех нужно рассказывать людям, получать обратную связь, — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что специалисты по коммуникациям способны обеспечить короткий эффективный контакт.

Ранее сообщалось, что на сайте госуслуг появилась возможность оформить разрешения Роскомнадзора.

Читайте также: Сведения о ходе исполнительного производства теперь доступны на портале госуслуг

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