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Конкурс по лепке снеговиков пройдет в экоцентре «Чаепитие в Мытищах» 13 февраля
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Конкурс по лепке снеговиков пройдет в экоцентре «Чаепитие в Мытищах» 13 февраля

Юлия Ямпольская

Общество

Конкурс SNOWshow состоится в экоцентре «Чаепитие в Мытищах» в субботу, 13 февраля. Об этом сообщили в Мосприроде.

В рамках мероприятия дети и взрослые смогут вылепить снеговиков. Для этого необходимо объединиться в команды. На территории экоцентра определят участок, где участники будут заниматься изготовлением зимних персонажей.

Перед конкурсом специалисты проведут мастер-класс по лепке снеговиков. Участникам нужно взять с собой комфортную одежду, не забыть варежки или перчатки. Кроме того, можно захватить атрибуты для украшения зимнего персонажа. Гримировать его можно только подручными материалами: шишками, палочками, камешками, морковкой.

Мероприятие начнется в 13:00 по адресу Водопроводная аллея, дом 1. Записаться можно по телефону 7(495) 323-88-85.

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