Диетолог дала советы, как побороть утреннюю усталость

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Многие люди на сегодняшний день испытывают проблемы со сном и пробуждением. Особенную сложность вызывает подъем с постели. Разбитое состояние по утрам должно стать первым тревожным звоночком о сбоях в организме. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала Nation News, что нужно делать для того, чтобы побороть утреннюю усталость.

Во-первых, чтобы сон был полноценным, нужно засыпать до полуночи. Тогда организм успеет выработать гормон сна. Во-вторых, режим сна должен быть налажен так, чтобы организм сам понимал, когда ему пора отдохнуть.

В случаях, когда человек поздно засыпает, у него появляются усталость, боль в голове и сонливость. Все это свидетельствует о недосыпе. Также сомнологи рекомендуют за час до сна отказаться от просмотра соцсетей в телефоне и телевизора. Лучше в это время почитать или заняться любимым хобби.

По словам диетолога, на качество сна влияет и помещение. Лучше спать при влажном воздухе. Перед сном лучше проветрить комнату, а для лучшего пробуждения натощак можно выпить стакан воды.

— С утра вместо кофе нужно обязательно выпить горячую воду. В нее можно добавить сок лимона, чтобы ощелачить ее, — отметила эксперт.

После этого — спустя 20-30 минут — можно позавтракать. Так организм будет готов к предстоящему рабочему дню.

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