Главархив рассказал о юных годах Всеволода Мейерхольда ко дню его рождения

Всеволод Мейерхольд третий слева. Москва, 1930 г. / Фото: Главархив Москвы

Урожденный Карл Казимир Теодор Мейергольд, приняв православие в 1895 году, стал Всеволодом Мейерхольдом.

В Главархиве хранится фонд Императорского Московского университета, где находятся прошения ректору данного заведения от студента Мейерхольда. Среди других документов режиссера представлены фотографии, свидетельство о рождении и крещении, а также гимназический аттестат.

Всеволод Мейерхольд родился 9 февраля 1874 года в семье купца Эмилия Мейергольда и его жены Елизаветы, урожденной Неезе. 1 апреля того же года мальчика крестили, он рос в немецкой лютеранской семье.

Согласно сохранившемуся аттестату об окончании Пензенской 2-й гимназии, который назывался «аттестатом зрелости», юный Мейерхольд имел отличное поведение, одинаковый интерес ко всем предметам, учился удовлетворительно, имея пятерку лишь по немецкому языку, а четверки — по логике и русскому. Будущий режиссер окончил свое обучение в гимназии в 1895 году.

Клоун-сатирик В. Е. Лазаренко (справа) с В. Э. Мейерхольдом, 1926 г. / Фото: Главархив Москвы

В июне того же года Мейерхольд подал прошение ректору Императорского Московского университета о зачислении на юридический факультет университета, куда он успешно поступил. Одновременно с этим он принял православие, а его имя меняется на привычное — Всеволод Мейерхольд.

Во время своего обучения в Императорском Московском университете Мейерхольд некоторое время вынужденно не посещал занятия: не было средств для оплаты обучения. Об этом свидетельствует еще одно прошение к ректору в феврале 1896 года.

Однако его обучение в этом университете не продлилось долго. В том же году Всеволод Мейерхольд перешел учиться в Театрально-музыкальное училище Московского филармонического общества. Началась иная творческая часть жизни будущего режиссера.

Посмотреть документы Всеволода Мейерхольда можно в читальном зале Главархива Москвы по адресу Профсоюзная улица, дом 80. Он открыт по понедельникам — с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 09:30 до 15:00. В читальном зале соблюдаются необходимые санитарные требования: столы стоят на большом расстоянии друг от друга, в помещении регулярно проводится дезинфекция. Посетителям необходимо иметь при себе маску и перчатки.

Читайте также: Столичный Главархив представит фотографии крупнейших ученых прошлого века