Количество рабочих мест в Новой Москве продолжает активно расти

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы

В ТиНАО активно создаются новые рабочие места, в настоящее время их количество превысило 267 тысяч. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Количество рабочих мест в ТиНАО достигает уже 267 тысяч, что позволяет говорить о росте их числа относительно момента присоединения более чем втрое, — добавил он.

Лидирующую позицию по трудоустройству занимает сфера потребительского рынка — 44,9 тысячи рабочих мест, далее идут топливно-энергетический комплекс и строительство — 32,1 тысячи, в логистике и связи — 24,9 тысячи. Большое число рабочих мест появилось в социальной сфере, сфере финансов и управления недвижимостью, а также сфере услуг.

Сейчас в Новой Москве проживают 554 тысячи человек. По словам Жидкина, число жителей ТиНАО продолжает расти благодаря развитию новых территорий. Наличие детских садов, школ, поликлиник, больниц, рабочих мест в округе становится гарантией стабильности и комфортной жизни, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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