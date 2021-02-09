Свыше 150 тысяч специалистов выучились в учебном центре по лучевой диагностике в Москве

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

С начала работы учебного центра по лучевой диагностике на базе Центра диагностики и телемедицины в Москве обучение прошли более150 тысяч специалистов. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По словам директора Центра диагностики и телемедицины Сергея Морозова, лучевая диагностика включает в себя нейрорадиологию, детскую рентгенологию, онкорадиологию, а также неотложную диагностику.

— Чтобы помочь врачам в освоении субспециальностей, на базе Центра диагностики и телемедицины мы открыли учебный центр, предлагающий принципиально новую систему обучения — индивидуальные образовательные траектории в очно-заочном формате, — уточнил он.

Кроме того, Морозов отметил, что специалисты получили доступ к широчайшему выбору тематических программ. Они смогут освоить как базовые, так и профильные навыки.

В течение двух последних лет аудитория учащихся увеличилась в три раза, что говорит о росте востребованности качественного дополнительного образования по узким профилям.

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