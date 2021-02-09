«Теперь есть шансы»: дочь Хазанова прокомментировала назначение Аграновича

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Алексей Агранович поможет «Гоголь-центру» сохранить целостность театра, облик которого годами оттачивался его основателем. Об этом актриса, сценарист, режиссер и продюсер Алиса Хазанова заявила «Вечерней Москве», комментируя назначение нового главы известного столичного театра.

Во вторник, 9 февраля, основатель и бессменный художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников подтвердил, что покидает свой пост. 25 февраля истекает срок договора, заключенного между театром и Департаментом культуры Москвы. Ведомство отказалось продлевать соглашение и вскоре назначило артиста Алексея Аграновича новым худруком театра.

«ВМ» связалась с дочерью народного артиста СССР Геннадия Хазанова. Алиса Геннадьевна сыграла вместе с Аграновичем главную роль в драме «Юморист». Она сообщила, что уже поздравила коллегу с назначением, а саму новость назвала радостной.

— Мне кажется, теперь есть все шансы, что «Гоголь-центр» сможет сохранить свою целостность и созданное за эти годы лицо театра, — заявила актриса.

Кирилл Серебренников покидает пост худрука столичного театра после более чем восьми лет, проведенных на руководящем посту. В августе 2012 года Серебренников был назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя, однако вскоре после вступления на должность он объявил о расформировании учреждения и создании на его базе новой структуры — «Гоголь-центра».

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