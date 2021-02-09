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Движение поездов отсутствует на участке Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: «Вечерняя Москва»

Движение поездов отсутствует на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Спартак Карта всех событий

Движение поездов отсутствует на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена от станции «Спартак» до станции «Беговая» из-за человека на пути. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что в обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

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МетропоездТаганско-Краснопресненская линия метро
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