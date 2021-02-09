Сбитая автомобилем на Флотской улице девушка скончалась в больнице

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Россия, Москва, Флотская улица Карта всех событий

Одна из девушек, которая была сбита легковушкой на пешеходном переходе, умерла в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве

— Обе пострадавшие, 21-летняя и 22-летняя девушки, после ДТП были госпитализированы. От полученных травм одна из них скончалась в реанимационном отделении больницы. Учитывая то, что у водителя имелись явные признаки опьянения, он был доставлен в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования, — пояснили в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителя арестовали.

Напомним, авария произошла вечером 6 февраля. Иномарка сбила двух девушек, которые переходили Флотскую улицу по пешеходному переходу. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель был не трезв и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

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