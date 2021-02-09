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Музей Победы проведет онлайн-конференцию для музейщиков из разных стран
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы проведет онлайн-конференцию для музейщиков из разных стран

Татьяна Плотникова

Культура

Столичный Музей Победы приглашает представителей музеев России и других стран мира принять участие в международной онлайн-конференции «Музей в информационном пространстве».

Участие в мероприятии примут руководители десятков музеев из различных регионов России, Белоруссии, Азербайджана, Абхазии, Словении, а также представители Министерства культуры РФ, заместитель генерального директора по документально-публицистическим проектам телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников.

Участникам онлайн-конференции предстоит обсудить особенности современной информационной политики музеев в сложных условиях пандемии, опыт продвижения музейных проектов, специфику музейной коммуникации в медийной среде, а также современные методы популяризации исторических знаний и просветительской деятельности.

Встреча пройдет 10 февраля в оффлайн и онлайн-формате. Онлайн-трансляцию организуют на YouTube-канале Музея Победы, начало в 11:00.

Ранее Музей Победы пригласил на фестиваль авторов и исполнителей патриотических песен.

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