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Психолог предложил способ преодоления социофобии после самоизоляции
Фото: pixabay.com/ru

Психолог предложил способ преодоления социофобии после самоизоляции

Татьяна Плотникова

Общество

Возвращение к привычному распорядку жизни после отмены режима самоизоляции и снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, для ряда людей сопряжено с определенными трудностями. Как справиться с ними и побороть социофобию, рассказал в среду, 10 февраля, психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

По словам специалиста, огромное внимание к ситуации с COVID-19 по всему миру отчасти стало причиной появления напряженного и негативного отношения к другим людям, которых могут воспринимать как потенциальные источники возбудителей заболеваний.

Чтобы побороть социофобию, необходимо набраться терпения и привыкнуть к мысли, что пандемия идет на спад, поэтому режим самоизоляции ослабевает.

Ключников предлагает сосредоточиться на приятных моментах, связанных с контактами с другими людьми.

— Потребность в общении есть у всех, люди изголодались по общению. Надо думать о людях не только как об источнике опасности, но и как источнике роскоши человеческого общения, — рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что врачи из госпиталя для ветеранов в Екатеринбурге нашли необычный способ реабилитации после коронавируса. Медики начали применять барокамеры для восстановления пациентов.

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