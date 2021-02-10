Психолог предложил способ преодоления социофобии после самоизоляции

Фото: pixabay.com/ru

Возвращение к привычному распорядку жизни после отмены режима самоизоляции и снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, для ряда людей сопряжено с определенными трудностями. Как справиться с ними и побороть социофобию, рассказал в среду, 10 февраля, психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

По словам специалиста, огромное внимание к ситуации с COVID-19 по всему миру отчасти стало причиной появления напряженного и негативного отношения к другим людям, которых могут воспринимать как потенциальные источники возбудителей заболеваний.

Чтобы побороть социофобию, необходимо набраться терпения и привыкнуть к мысли, что пандемия идет на спад, поэтому режим самоизоляции ослабевает.

Ключников предлагает сосредоточиться на приятных моментах, связанных с контактами с другими людьми.

— Потребность в общении есть у всех, люди изголодались по общению. Надо думать о людях не только как об источнике опасности, но и как источнике роскоши человеческого общения, — рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что врачи из госпиталя для ветеранов в Екатеринбурге нашли необычный способ реабилитации после коронавируса. Медики начали применять барокамеры для восстановления пациентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минздрав предупредил о риске развития туберкулеза у больных коронавирусом