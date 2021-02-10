Москвичей предупредили о перекрытии движения в Мерзляковском переулке

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Движение в Мерзляковском переулке в районе дома 2 по улице Новый Арбат будет перекрыто в связи с проведением реконструкции здания. Об этом сообщила пресс-служба информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

Уточняется, что ограничение будет действовать с 15 февраля до 30 ноября круглосуточно.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Отмечается, что движение перекроют полностью.

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