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Москвичей предупредили о перекрытии движения в Мерзляковском переулке
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о перекрытии движения в Мерзляковском переулке

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, улица Новый АрбатКарта всех событий

Движение в Мерзляковском переулке в районе дома 2 по улице Новый Арбат будет перекрыто в связи с проведением реконструкции здания. Об этом сообщила пресс-служба информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

Уточняется, что ограничение будет действовать с 15 февраля до 30 ноября круглосуточно.

Москвичей предупредили о перекрытии движения в Мерзляковском переулкеФото: Департамент транспорта Москвы

Отмечается, что движение перекроют полностью.

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