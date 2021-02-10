Детеныши сони-полчка появились на свет в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке родились детеныши сони-полчка. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

— Четверо малюток появились на свет прямо перед Новым годом. Но узнали о пополнении мы уже в этом году, когда детеныши вышли из гнезда. Пол малышей мы определим чуть позже, когда они подрастут и окрепнут. Пока зоологи не хотят лишний раз беспокоить семейство, — говорится в сообщении зоопарка на странице в Instagram-аккаунте.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, это уже второе потомство сонь. Первый раз родился только один малыш, а теперь сразу четверо.

— Сейчас малыши чувствуют себя отлично — подрастают, хорошо кушают и активно бегают по вольеру, — подчеркнула Акулова.

Детеныши сони-полчка рождаются совсем крохотными — около 2,5 грамма.

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