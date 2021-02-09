Пингвины из Московского зоопарка научились лопать мыльные пузыри

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Пингвины Московского зоопарка научились лопать мыльные пузыри. Ролик появился на странице зоосада в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что такое развлечение для животных является популярным. Кроме того, его часто используют во многих зоопарках мира. Для пингвинов мыльные пузыри не представляют угрозы.

— Сотрудники хотели заинтересовать птиц новым предметом, а также создать условия для дополнительной коммуникации внутри группы. Что и произошло. Новое развлечение для пингвинов — это мыльные пузыри, — говорится в сообщении.

Ранее в аккаунте Московского зоопарка появился ролик, снятый в вольере панды Диндин. На кадрах видно, как она катается с горки.

Читайте также: Лошади из Московского зоопарка заняли призовые места на международном конкурсе