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Пингвины из Московского зоопарка научились лопать мыльные пузыри
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Пингвины из Московского зоопарка научились лопать мыльные пузыри

Юлия Ямпольская

Животные
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Пингвины Московского зоопарка научились лопать мыльные пузыри. Ролик появился на странице зоосада в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что такое развлечение для животных является популярным. Кроме того, его часто используют во многих зоопарках мира. Для пингвинов мыльные пузыри не представляют угрозы.

— Сотрудники хотели заинтересовать птиц новым предметом, а также создать условия для дополнительной коммуникации внутри группы. Что и произошло. Новое развлечение для пингвинов — это мыльные пузыри, — говорится в сообщении.

Ранее в аккаунте Московского зоопарка появился ролик, снятый в вольере панды Диндин. На кадрах видно, как она катается с горки.

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