За сутки в Москве выявили 1441 случай коронавируса

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в столице выявили 1441 случай коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 948 477 человек.

В России за последние 24 часа выявили 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в РФ полностью вылечилось 22 575 человек.

Ранее сообщалось, что учреждения Службы крови Московской области заготовили более 64 тонн донорской крови и ее компонентов за 2020 год.

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