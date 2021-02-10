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Студенческие отряды совершили более 250 добрых дел в рамках акции «Снежный десант»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Студенческие отряды совершили более 250 добрых дел в рамках акции «Снежный десант»

Анастасия Колоскова

Город

Активисты студенческих отрядов подвели итоги традиционной молодежной волонтерской акции «Снежный десант», в рамках которой они совершили 250 добрых дел.

Акция проходит в столице пятый год подряд. В этом году в ней приняли участие более 200 добровольцев из студотрядов. Территория добрых дел включала районы Москвы, а также 30 населенных пунктов Московской, Ивановской, Тульской и Смоленской областей.

Добровольцы общались со школьниками на тему выбора профессии и здорового образа жизни, проводили мастер-классы и интерактивы для детей помладше, а также организовывали концерты и спортивные соревнования.

Помимо этого, активисты наводили порядок на территориях возле домов культуры и творчества, а также домов-интернатов, детских садов, школ, больниц и воинских мемориалов и захоронений.

Программа акции предусматривала и индивидуальную помощь пожилым людям. Добровольцы доставляли им продукты, лекарства и товары первой необходимости. Также активисты помогали во время вакцинации от COVID-19 и посещали приюты для бездомных животных, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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