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В Минтруде рассказали, как получить больничный после вакцинации от COVID-19
Фото: pixabay.com

В Минтруде рассказали, как получить больничный после вакцинации от COVID-19

Елена Фролова

Здоровье

Побочные действия вакцины могут наблюдаться у людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. Если по какой-либо причине это не является основанием для отгула, то можно обратиться к врачам для оформления больничного. Об этом в Министерстве труда и социальной защиты России рассказали NEWS.ru.

— Порядок действий сотрудников и работодателей при любом роде вакцинирования — одинаков. В случаях, когда корпоративной политикой не установлено, что работник, прошедший вакцинацию, может получить дополнительный отгул, при появлении побочных эффектов он должен обратиться в лечебное учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности, — пояснили в ведомстве.

По мнению медицинского юриста Алексея Панова, если после прививки повысилась температура, а работодатель не считает это причиной для отгула, нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

— Временная нетрудоспособность, высокая температура, аллергическая реакция — все это является основанием для оформления листка нетрудоспособности на период такого осложнения. При высокой температуре у пациента врач окончательно решает, есть ли основания для открытия листка нетрудоспособности, — рассказал Алексей Панов.

Для этого нужно обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства.

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вакцинацияМинтруд РФоформление больничного
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