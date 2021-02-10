Нумеролог дала советы, как встретить китайский Новый год, чтобы притянуть удачу

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Экстрасенс, астролог и нумеролог Алена Полынь накануне китайского Нового года рассказала, зачем почитают Белого (или Золотого) Металлического Быка, который, согласно восточному гороскопу, скоро вступит в свои права. Об этом сообщает ФАН.

Произойдет это в пятницу, 12 февраля. Бык будет править вплоть до 30 января 2022 года. По словам астролога, день его вступления «на трон» очень важен.

— Если мы говорим о духовном наполнении смены года, это произойдет как раз 12 февраля. Именно в этот момент Крыса передаст эстафету Металлическому Быку, — сообщила Алена Полынь.

Ведунья уверена, что это имеет особенное значение с точки зрения энергетики, за которую отвечают 12 животных зодиакального цикла. Эта энергетика резко поменяется, утверждает экстрасенс.

— Именно 12 февраля мы в состоянии что-то сделать, чтобы в очередной раз постараться изменить свою жизнь к лучшему. Для этого нужно настроиться на перемены и обязательно правильно встретить Быка, — пояснила Алена Полынь.

Она также напомнила, что Бык в восточном гороскопе отвечает за благополучие в предстоящем году.

— Бык — это трудолюбивое мощное животное, символ плодородия и достатка. Поэтому все подарки, которые люди будут дарить друг другу на китайский Новый год, должны быть ценными, весомыми, иметь солидный денежный эквивалент, — отметила эксперт.

Если человек действительно хочет, чтобы предстоящий год был благополучным для него, он должен отметить этот праздник по всем правилам, считает нумеролог. Для этого она предлагает собраться всей семьей или отметить китайский Новый год с близким человеком. Нужно накрыть сытный и красивый стол, на котором обязательно должны быть сладости. Кроме того, эксперт советует зажечь свечи.

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