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Аптеки могут обязать сообщать покупателям о наличии аналога дорогого лекарства
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Аптеки могут обязать сообщать покупателям о наличии аналога дорогого лекарства

Елена Фролова

Здоровье

Госдума России рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, обязующий аптекарей информировать покупателей о наличии дешевых аналогов лекарств. Об этом сообщает ФАН.

В пояснительной записке к документу предлагается разработать единый реестр фармацевтических работников. Он должен стать гарантией профессионализма провизоров, а также повысить персональную ответственность руководителей аптек и организаций оптовой торговли.

— Если закон будет принят, то аптеки будут обязаны информировать покупателей о том, что в продаже есть дешевый аналог необходимого им препарата, — рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, эта инициатива также разрешит работу передвижных аптечных пунктов, благодаря которым людям, живущим в сельской местности или отдаленных территориях, будет проще купить нужные лекарства.

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