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«Вход по паспорту»: депутат Госдумы рассказал о возможном будущем интернета
Фото: Pexels

«Вход по паспорту»: депутат Госдумы рассказал о возможном будущем интернета

Елена Фролова

Политика

Масштабную деанонимизацию интернета проведут в ближайшие годы во всем мире. Об этом зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал НСН.

— Не удивлюсь, если в ближайшие два года введут регистрацию в социальных сетях по паспорту, а также в целом сделают вход в интернет по документу, удостоверяющему личность. Или создадут какой-то личный IP-адрес, — отметил Андрей Свинцов.

В качестве примера он привел сим-карты для сотовой связи. Эксперт напомнил, что раньше они были анонимными, а теперь их можно купить только по предоставлению паспорта. По его мнению, анонимность в интернете должна сойти на нет.

— Государства в анонимном интернете теряют управляемость, в том числе политическую. Регулирование Всемирной сети будет все более жестким, — добавил Андрей Свинцов.

Напомним, что ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о потенциальной возможности отключения в России глобального интернета, отметив, что на этот счет у властей есть план действий.

Читайте также: Медведев оценил готовность автономного российского сегмента Сети

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