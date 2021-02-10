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Конфликт со стрельбой произошел в Дагестане
Фото: pixabay / Maximilian Weber

Конфликт со стрельбой произошел в Дагестане

Кирилл Николаев

Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел в Цунтинском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 10 февраля.

Отмечается, что участниками вооруженного конфликта стали более десяти человек. Один человек получил легкое ранение. Все участники конфликта были задержаны. Позднее их отпустили.

Полиция изъяла травматическое оружие. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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