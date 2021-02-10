Глава Роспотребнадзора назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19

Фото: roscongress.org / Максим Григорьев

Только при соблюдении санитарных мер можно рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости коронавирусом и работу всех сфер экономики. Об этом в среду, 10 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, россиянам необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и требования по гигиене.

— Только соблюдая все это, мы можем рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости, — отметила она.

Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется.

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