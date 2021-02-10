Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, в России ежедневно регистрируется более десяти тысяч новых случаев коронавируса.

— Каждый день мы регистрируем более десяти тысяч новых случаев, это много, — отметила она.

Также Попова заявила, что несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в России, гражданам необходимо носить маски.

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