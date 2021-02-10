Полиция задержала обвиняемого в убийстве жительницы Воронежской области

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который обвиняется в убийстве жительницы Воронежской области. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным следствия, 2 февраля около одного из кафе на Московском проспекте в Воронеже было найдено тело 47-летней женщины. На нем были зафиксированы многочисленные ножевые ранения в области головы, шеи, грудной клетки. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Мужчину доставили к следователю для дальнейших следственных и процессуальных действий.

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