Посла России в Мексике допросили по делу о поставках наркотиков

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Посол Российской Федерации в Мексике Виктор Коронелли дал показания в Дорогомиловском суде Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил адвокат одного из подсудимых Александр Костанянц.

Отмечается, что посол был допрошен в качестве свидетеля обвинения без участия присяжных заседателей.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России в 2017 году. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. Партия кокаина весом 367 килограммов была найдена в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. По данным МИД РФ, она принадлежала Али Абянову — сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку, сообщает ТАСС.

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