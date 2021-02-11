Для захоронений на кладбищах в Москве ввели электронные паспорта с QR-кодами

Фото: Маргарита Базильян, «Вечерняя Москва»

Новым захоронениям на кладбищах в столице присвоят электронные паспорта с QR-кодами. Также москвичи смогут обменять ранее выданные бумажные паспорта захоронений на кладбищах на электронные. Об этом сообщил директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

— Диджитализация административных процессов ГБУ «Ритуал» и переход на электронный паспорт захоронения как следование тенденциям сегодняшнего времени — это только один из ряда шагов, осуществляемых ГБУ «Ритуал» в рамках цифровизации административных коммуникаций с потребителями, — рассказал он.

Уточняется, что заявку на создание электронного паспорта захоронения можно оставить на сайте ГБУ «Ритуал» в разделе «Электронный паспорт захоронения». В перспективе обладатели паспортов получат доступ к разным онлайн-услугам, в том числе дистанционным административным действиям по установке надмогильных сооружений, регистрации и перерегистрации ответственности и прочим.

Каждый электронный паспорт имеет QR-код, который сгенерирован на момент его выдачи с зашифрованной информацией о захоронении: наименованием кладбища, номером участка, данными ответственного лица, фамилией, именем, отчеством, регистрационным номером и датой смерти захороненного. Также помимо электронного паспорта захоронения можно получить бумажный документ, передает ТАСС.

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