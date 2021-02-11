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Москвича избили возле бара за просьбу закурить
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Москвича избили возле бара за просьбу закурить

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Новослободская улица Карта всех событий

Жителя столицы избили в ходе конфликта около бара, начавшегося из-за просьбы закурить. Об этом сообщила в среду, 10 февраля, московская полиция.

Молодой человек 22 лет рассказал, что во время отдыха с друзьями в одном из баров на улице Новослободской вышел на улицу и попросил закурить у рядом стоящих людей. После этого один человек из этой компании начал его избивать.

Москвич получил перелом правой скуловой кости со смещением отломков, гематому век и щек.

На данный момент о задержанных не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщает РИА Новости.

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