Онищенко объяснил отмену масочного режима в двух российских регионах

Геннадий Онищенко прокомментировал решение властей регионов / Фото: Пресс-служба Госдумы

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко объяснил причину отмены масочного режима в двух российских регионах.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для людей, находящихся в группе риска. Такое же решение принял и губернатор Удмуртии Александр Бречалов. В регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, с 10 февраля сняты ограничения по режиму работы заведений общепита.

— В Чечне и в Удмуртии власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета дали такую рекомендацию, — сказал Онищенко в беседе с НСН.

Он отметил, что для сосуществования с COVID-19 нужно вырабатывать меры, которые могут вытеснить неспецифические методы защиты от коронавируса вроде масочного режима. Главным рычагом для этого бывший главный санитарный врач назвал вакцинацию.

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