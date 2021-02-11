Число вакансий службы занятости в Москве увеличилось почти на 30 тысяч за две недели

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около 185 тысяч человек нашли работу благодаря московской службе занятости с января 2020 года. Из них 10 тысяч горожан трудоустроились в 2021 году. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

По его словам, число предлагаемых вакансий только за последние две недели увеличилось на 30 тысяч. Несмотря на трудности, специалисты оперативно перестроили все технические процессы, чтобы москвичи смогли найти возможность для заработка и получили поддержку.

— Совместными усилиями нам удалось расширить базу вакансий до 290 тысяч, только за последние две недели она увеличилась на 30 тысяч вакансий. Мы трудоустроили рекордное количество москвичей — 185 тысяч человек с начала 2020 года, — цитирует руководителя ведомства официальный сайт мэра столицы.

Согласно статистике службы занятости, на данный момент на рынке труда повышенным спросом пользуются специалисты сервисной индустрии, среди которых работники бьюти-сферы и сферы гостеприимства (отели, рестораны, кейтеринг).

Самозанятость стала популярной в условиях пандемии коронавируса. Так, к декабрю 2020 года ее оформили 400 тысяч горожан. Кроме того, за минувший год количество самозанятых выросло на 70 процентов.

Специалисты центра занятости поддерживают всех желающих развивать альтернативные виды трудоустройства. Жители столицы получают базовые знания о предпринимательстве и психологических аспектах ведения бизнеса, а также обучаются основам планирования.

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