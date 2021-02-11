Движение трамваев в районе метро «Щукинская» восстановлено
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Движение трамваев в районе станции метро «Щукинская» восстановлено. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что опаздывали трамваи № 10, 21 и 28к по техническим причинам. Пассажиров призвали внимательно следить за обновлениями.
Ранее сообщалось, что движение в сторону Ленинского проспекта восстановили после возгорания автомобиля.
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