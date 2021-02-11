Сергей Собянин: Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней

Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь жителям столицы в период пандемии. Ролик об этом размещен в личном блоге главы города.

Столичный мэр отметил, что коронавирус стал серьезным вызовом не только для нашей страны, но и для всего мира. Система здравоохранения Москвы научилась работать по-новому: принимать решения в условиях неопределенности, повысить скорость реагирования и стимулировать медицинские учреждения занять проактивную позицию в лечении пациентов.

Фото: sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

Высокий уровень технологий в столице позволил в короткие сроки создать в городе единую цифровую платформу. Она обеспечивала ведение каждого пациента на всех этапах, включение в работу не только медицинских организаций, но и немедицинских служб. На данный момент платформа охватывает не только тех, кто заболел COVID-19, но и контактных с ними лиц, а также людей, прошедших вакцинацию.

Основой платформы является единый лабораторный сервис, который был создан менее чем за месяц. Специалисты делали около 80 тестов на коронавирус каждый день. Результаты сразу попадали в электронную медицинскую карту, а также в единый регистр заболевших. Последний обеспечивает персонифицированный учет, маршрутизацию и ведение пациентов.

Кроме того, лечение пациентов с симптомами ОРВИ, не требующими госпитализации, осуществляют поликлиники. Платформа автоматически генерирует плановые задания для выхода на дом к пациенту два раза в день. Вся работа врачей осуществляется в цифровом формате.

Помимо этого, для дополнительного контроля за больными с пневмонией используются телемедицинские технологии.

В единой цифровой платформе динамику состояния бессимптомных пациентов отслеживает специально созданный общегородской административный центр сопровождения и мониторинга заболевших. Результаты наблюдения можно посмотреть в электронной медкарте. При ухудшении состояния ответственность за пациента возлагается на поликлинику — через единую цифровую платформу формируются задания для врача по выходу на дом.

В короткие сроки в столице создали систему эпидрасследования. Для поиска контактных лиц используется информация от пациента и его работодателя, из базы данных органов власти, а также от сотовых операторов. Кроме того, в городе организовано персональное информирование горожан, выстроена система контроля за соблюдением ограничительных мероприятий.

Единая база данных по ковидным пациентам, которая была сформирована в период пандемии, создала беспрецедентные возможности по анализу и адекватному пониманию ситуации. Например, иметь сведения о последующих заболеваниях и смертности.

Помимо этого, столичные специалисты разработали ряд сервисов с использованием искусственного интеллекта. Еще одним показательным примером цифровизации стала вакцинация от коронавируса. В Москве она осуществляется в цифровом формате. Также в Москве отработала система отслеживания поствакцинальных осложнений и информирования о критических ситуациях через службу скорой помощи.

Так, цифровизация позволила обеспечить работу всех участников процесса по единым стандартам и регламентам, гарантировать прозрачность всех действий, решений и результатов и получить оперативную аналитику.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 4,7 тысячи коек для пациентов с коронавирусом вернут к плановой работе в Москве