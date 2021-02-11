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За сутки в России выявили 15 038 случаев коронавируса
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

За сутки в России выявили 15 038 случаев коронавируса

Виктория Родимкина

Общество

В России за минувшие сутки выявили 15 038 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 11 февраля.

Случаи коронавируса за последние 24 часа были выявлены в 84 регионах РФ. Из более 15 тысяч случаев 11,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 553 человека от инфекции, выздоровел 21 961 пациент.

Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

За сутки в России выявили 15 038 случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

В стране на сегодняшний день выявлено 4 027 748 случаев COVID-19. За весь период скончались 78 687 пациентов, выздоровели 3 538 422 человека.

За сутки в России выявили 15 038 случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее зарубежные СМИ назвали создание «Спутника V» началом глобального успеха России.

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